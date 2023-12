Bilancio di previsione. Per Sesto “Risorse per tutti i servizi. Siamo soddisfatti”

SESTO FIORENTINO – Approvato oggi in consiglio comunale il Bilancio di previsione 2024 -2026. “Come forza politica esprimiamo piena soddisfazione per come il nostro Comune sia riuscito, nonostante la difficile congiuntura economica, a prevedere risorse per tutti i servizi necessari da fornire alla nostra comunità. – si legge in una nota di Per Sesto – […]

SESTO FIORENTINO – Approvato oggi in consiglio comunale il Bilancio di previsione 2024 -2026. “Come forza politica esprimiamo piena soddisfazione per come il nostro Comune sia riuscito, nonostante la difficile congiuntura economica, a prevedere risorse per tutti i servizi necessari da fornire alla nostra comunità. – si legge in una nota di Per Sesto – Nella previsione presentata oggi sono riconfermate le coperture economiche in favore della cittadinanza, delle associazioni culturali – sportive e sociali, delle realtà economiche. L’amministrazione è anche intervenuta con la scelta di mantenere invariato il livello di risorse destinate ai servizi sociali, nonostante anche in questo ambito il governo nazionale, in un momento di evidente crescita dei bisogni e aumento delle fragilità, abbia lasciato soli gli enti locali. Analizzando il dato sugli investimenti si trova conferma di quella che ormai è una capacità dimostrata negli ultimi anni: quella di agire per recuperare e valorizzare il tessuto urbano sia utilizzando risorse proprie che intercettando importanti fondi europei, nazionali e regionali”. “Mentre il governo delle destre prepara una finanziaria senza prospettive che non da risposte al paese e anzi colpisce lavoratori, imprese e famiglie, e nonostante la continua diminuzione dei trasferimenti a favore dei comuni lasciati soli ad affrontare le varie emergenze, la nostra amministrazioni dimostra di essere in grado di far fronte alle necessità del territorio”.