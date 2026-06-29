Bilancio Plures e destinazione dell’utile: il sindaco Tagliaferri vota contrario. “Non ci sono le condizioni per fare diversamente”

CAMPI BISENZIO – In occasione dell’assemblea dei soci di Plures Spa, convocata nella giornata odierna, il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha espresso voto contrario sui principali punti all’ordine del giorno, fra cui l’approvazione del bilancio d’esercizio e le proposte relative alla destinazione dell’utile. “La decisione – spiega il sindaco – è maturata a […]

CAMPI BISENZIO – In occasione dell’assemblea dei soci di Plures Spa, convocata nella giornata odierna, il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha espresso voto contrario sui principali punti all’ordine del giorno, fra cui l’approvazione del bilancio d’esercizio e le proposte relative alla destinazione dell’utile. “La decisione – spiega il sindaco – è maturata a seguito del confronto che riunisce i Comuni soci della società: secondo l’amministrazione comunale, allo stato attuale non sussistono le condizioni per esprimere un voto favorevole, ritenendo necessario proseguire il percorso di rafforzamento del controllo dei soci pubblici e del confronto sulle scelte strategiche della società”. E ancora: “L’amministrazione continuerà a operare all’interno degli organi societari – conclude Tagliaferri – affinché siano garantiti maggiore trasparenza, un più stretto raccordo con gli enti soci, il contenimento dei costi e il miglioramento della qualità del servizio e della reputazione aziendale”.