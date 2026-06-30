Bilancio Plures, voto contrario di Poggio a Caiano e Carmignano. “Da tempo attendiamo risposte che non arrivano”

POGGIO A CAIANO/CARMIGNANO – Poggio a Caiano (nella foto il palazzo comunale) e Carmignano, all’assemblea dei soci, votano contro il bilancio di Plures. In una nota congiunta, i due sindaci, Riccardo Palandri ed Edoardo Prestanti, spiegano le ragioni del loro voto: “Abbiamo votato contro perché da tempo attendiamo risposte che non arrivano. I due territori medicei, Poggio a Caiano e Carmignano, sono territori virtuosi, i volumi della raccolta differenziata sono sensibilmente cresciuti, le popolazioni, insieme alle due amministrazioni comunali, hanno sviluppato un percorso di sostenibilità verso il riuso e il riciclo delle materie domestiche, che non è stato premiato, e che non viene riconosciuto dal bilancio di Plures. E’ questa la ragione fondamentale che ha portato al voto negativo, in un dibattito nell’assemblea dei soci, dove pure il bilancio è stato approvato a stragrande maggioranza, che ha visto emergere e segnalare non poche criticità e problemi irrisolti nella gestione del ciclo dei rifiuti. Come amministratori dei due Comuni medicei di Poggio a Caiano e Carmignano abbiamo voluto segnalare lo stato d’insoddisfazione che peraltro registriamo quotidianamente, dando rappresentanza anche alle voci che si sollevano dalle nostre comunità. Il nostro solo intendimento è operare con Plures per migliorare il servizio. Il nostro voto negativo ha inteso rimarcare l’insufficienza di un sistema di raccolta che, a nostro giudizio, nei nostri due Comuni, presenta non poche lacune, per giunta a fronte di costi maggiorati. Ci auguriamo che possa aprirsi con i vertici di Plures Alia un sereno confronto, teso a risolvere le problematiche che in più occasioni abbiamo evidenziato con la società di gestione del ciclo dei rifiuti”.