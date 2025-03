Bindi (Pd) “Le zone 30 aiutano la sicurezza stradale”

SESTO FIORENTINO – “Sono soddisfatto dell’approvazione della mozione sulla sicurezza stradale, un tema che considero una priorità inderogabile”. Lo afferma il consigliere del Partito Democratico Antonio Bindi. “Come amministrazione comunale – prosegue Bindi – abbiamo già realizzato interventi significativi, tra cui l’istituzione delle zone 30 e l’installazione di lame luminose sugli attraversamenti pedonali. Queste misure hanno contribuito a ridurre la velocità dei veicoli e a migliorare la sicurezza dei pedoni, ma c’è ancora molto da fare”. Il consigliere sottolinea come alcune arterie ad alto scorrimento, tra cui via Lucchese, la Mezzana-Perfetti Ricasoli, viale Ariosto, viale Togliatti e via Gramsci, continuino a registrare numerosi incidenti, anche mortali. “Più traffico significa più rischi, e non possiamo ignorare le segnalazioni dei cittadini” – aggiunge. “Ne ho piena consapevolezza anche per la mia esperienza diretta come soccorritore volontario del 118: ogni incidente è una tragedia che segna profondamente le persone coinvolte e le loro famiglie. È nostro dovere agire per prevenire queste situazioni.”