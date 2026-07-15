“Bomboloni a Roncobilaccio”, una giornata da record: 1.200 quelli distribuiti ai presenti

SESTO FIORENTINO – Un successo straordinario, oltre ogni previsione. La manifestazione organizzata dalla Pasticceria Fani ha fatto registrare un risultato storico: 1.200 bomboloni distribuiti, battendo nettamente il record della precedente edizione. Fin dal tardo pomeriggio centinaia di persone hanno raggiunto Roncobilaccio, creando un’atmosfera di festa, convivialità e condivisione. Famiglie, bambini, motociclisti e tanti appassionati provenienti da diverse province […]

SESTO FIORENTINO – Un successo straordinario, oltre ogni previsione. La manifestazione organizzata dalla Pasticceria Fani ha fatto registrare un risultato storico: 1.200 bomboloni distribuiti, battendo nettamente il record della precedente edizione. Fin dal tardo pomeriggio centinaia di persone hanno raggiunto Roncobilaccio, creando un’atmosfera di festa, convivialità e condivisione. Famiglie, bambini, motociclisti e tanti appassionati provenienti da diverse province sono stati attratti dalla qualità dei prodotti e dall’accoglienza degli organizzatori. Il protagonista assoluto è stato naturalmente il celebre bombolone della Pasticceria Fani, preparato al momento e farcito con crema secondo la tradizione che da anni rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della pasticceria toscana.

Uno degli aspetti maggiormente apprezzati dal pubblico è stata l’ottima organizzazione, con oltre cinquanta volontari impegnati. L’ampia disponibilità di parcheggi ha consentito agli ospiti di raggiungere facilmente l’evento, evitando lunghe attese e rendendo l’accoglienza ancora più piacevole. La fresca aria dell’Appennino ha accompagnato l’intera serata, regalando una temperatura ideale anche nelle ore più calde della giornata e contribuendo a creare un clima rilassato e conviviale. A rendere ancora più coinvolgente la festa è stata la musica del DJ Francisco Sniaca, che con la sua selezione musicale ha animato la serata facendo divertire il pubblico fino a tarda sera e accompagnando con professionalità ogni momento della manifestazione. La serata, fra l’altro, è stata resa possibile grazie all’impegno di numerosi volontari che hanno lavorato senza sosta per garantire un servizio rapido ed efficiente, permettendo ai presenti di vivere una giornata all’insegna del gusto e del divertimento. “Il traguardo dei 1.200 bomboloni – spiegano gli organizzatori – rappresenta molto più di un semplice numero: è il simbolo di una manifestazione ormai diventata un appuntamento atteso e capace di richiamare un pubblico sempre più numeroso”.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa: “Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato, ai volontari, agli sponsor e a quanti hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione. Il calore del pubblico è stato il vero ingrediente che ha permesso di raggiungere questo straordinario risultato. Senza il sostegno e l’affetto di tutti voi, questo record non sarebbe stato possibile”.