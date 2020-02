Bonafè (Pd): “Serve senso di responsabilità, non lo sciacallaggio di Salvini”

FIRENZE – Ieri mattina la notizia dell’esposto in Procura, da parte della Lega, contro il presidente della Regione, Enrico Rossi. In serata, la replica del segretario regionale del Pd, Simona Bonafè. “Più che fare allarmismo o ancora peggio sciacallaggio politico, – ha detto Bonafè – a noi interessa che siano messe in campo tutte le misure necessarie e previste dal protocollo nazionale per garantire la salute dei cittadini toscani ed evitare rischi di contagio. Sono state stabilite nuove misure dal ministero della Salute e la Regione Toscana è già al lavoro per adottarle. Oggi siamo di fronte a un problema importante per cui serve senso di responsabilità e non strumentalizzazione da parte delle forze politiche”.

“E’ disarmante – ha concluso – vedere che anche stavolta Matteo Salvini ha utilizzato un fatto serissimo come il Coronavirus cavalcando i timori dei cittadini e minacciando denunce al solo fine di iniziare la campagna elettorale in Toscana. Noi ci guardiamo bene dall’attaccare il presidente di centrodestra della regione Lombardia o quello del Veneto per il fatto che lì si sono verificati purtroppo i casi odierni di contagio, perché non sfruttiamo i drammi delle persone”.