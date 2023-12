Borse “firmate” dagli studenti Polimoda donate alla Fondazione Caritas

CAMPI BISENZIO – Cinque futuri designer di accessori, studenti del Polimoda di Firenze, hanno realizzato altrettante borse d’autore, regalandole alla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze che le potrà usare per iniziative di beneficenza e raccolta fondi per sostenere le attività in favore dei più fragili. La donazione è stata fatta ieri nella sede Polimoda di Villa […]

CAMPI BISENZIO – Cinque futuri designer di accessori, studenti del Polimoda di Firenze, hanno realizzato altrettante borse d’autore, regalandole alla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze che le potrà usare per iniziative di beneficenza e raccolta fondi per sostenere le attività in favore dei più fragili. La donazione è stata fatta ieri nella sede Polimoda di Villa Favard. “La moda non è solo bellezza ed estetica, ma anche sostenibilità e solidarietà, e questa iniziativa lo dimostra. Ringrazio il Polimoda per essere accanto a noi nell’assistenza a chi ha più bisogno e ringrazio gli studenti, che hanno dato forma alla loro creatività realizzando borse belle utili e che portano del bene agli altri” commenta Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

“Siamo felici di poter supportare l’importante lavoro della Fondazione Caritas di Firenze grazie al talento dei nostri studenti. La creatività delle nuove generazioni, veicolata attraverso la moda, si traduce in un bel messaggio di solidarietà e consapevolezza sociale” sottolinea Massimiliano Giornetti, direttore di Polimoda. Al progetto hanno partecipato gli studenti Chiara Cherici, Natalie Da Ros, Michele Ferretti, Gianni Emmanuel Gonzales, Arusyak Hovsepyan, iscritti al terzo anno del corso Undergraduate in Fashion Accessories Design di Polimoda e provenienti da Italia, Stati Uniti e Armenia. Chiara Cherici ha creato la “Bia borsa”, crossbody ispirata alla barca a vela e interamente cucita a mano. La tracolla, realizzata con corda intrecciata in nodi marinari e impreziosita da moschettoni, aggiunge un tocco nautico raffinato. Natalie Da Ros ha realizzato un accessorio elegante in pelle ispirato al concetto delle geometrie, che gioca sul bilanciamento di curve e colori. Il manico rigido girevole che ne circonda la forma fa sì che diventi facilmente portabile sia a mano, che a braccio o a spalla.

Michele Ferretti ha ideato “Floxa Top Handle”, prendendo spunto dall’unione delle figure del cerchio e del rombo, con dettagli in nappa blu zaffiro. Protagonista della borsa è il morbido manico fasciato in shearling bianco con tracolla rimovibile, che consente di portarla comodamente a mano, a spalla o crossbody. Arusyak Hovsepyan ha incentrato il suo progetto sul mondo dell’equitazione: la borsa è caratterizzata da un manico a forma di ferro di cavallo, con interno argentato e sofisticato esterno nero. Nonostante le dimensioni compatte, regala un perfetto equilibrio tra stile e comfort. Gianni Emmanuel Gonzales presenta la “Duffle Shell”, reinterpretando la classica borsa duffle con un tocco creativo ispirato ai pattern geometrici delle tartarughe. Realizzata in pelle nera stampata e salpa, unisce stile e robustezza. Il manico quadruplo è decorato con un motivo che richiama quello del guscio.