Botteghe della salute, inaugurato uno sportello presso la sede della Misericordia di Malmantile

LASTRA A SIGNA – Inaugurato presso la sede della Misericordia di Malmantile lo sportello decentrato de “Le Bottega della salute”, nato per favorire l’accesso e la conoscenza dei servizi digitali inerenti la salute e i servizi pubblici soprattutto nelle zone più periferiche e distanti dai centri urbani, promuovendo i diritti di cittadinanza con attenzione alle situazioni di marginalità sociale e territoriale. Il progetto “Botteghe della salute”, infatti, voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con Anci, nasce per rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini. L’iniziativa prevede l’apertura di uno sportello attraverso il quale un operatore aiuta e supporta il cittadino nell’accesso ad alcuni servizi come: l’attivazione dello Spid, consultazione del fascicolo sanitario elettronico, scarico di ricette dematerializzate, servizio di Cup, cambio medico, prenotazione di tamponi e vaccini, pagamento bollo auto e progetto celiachia.

“Uno degli obiettivi nel mio programma di mandato – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – è valorizzare le frazioni e per questo ho deciso di assegnare in giunta una delega specifica sul tema: questa iniziativa e il lavoro dell’assessorato vanno proprio in questa direzione. E’ importante delocalizzare i servizi soprattutto per le persone che non hanno accesso con facilità al digitale e ai mezzi informatici. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto delle associazioni che ci fanno capire ancora una volta l’importanza del volontariato e di mettersi a disposizione della comunità. Ringrazio la Misericordia di Malmantile e tutti i volontari che si sono resi disponibili per attuare il servizio. Prossimamente lo sportello sarà attivato anche presso il circolo Arci Toscanini di Ginestra Fiorentina”. “Con questa iniziativa – ha aggiunto l’assessore con delega alle frazioni e alla “Smart City” Francesca Tozzi – vogliamo dare l’opportunità anche ai cittadini delle frazioni di avere un supporto per l’accesso ai servizi digitali, sempre più utilizzati e a misura delle persone con l’obiettivo strategico di garantire pari opportunità di fruizione. Questo nuovo sportello si va ad aggiungere a quello già presente nel palazzo comunale”.

“Le “Botteghe della salute” sono un’importante rete di prossimità, – ha affermato Hilde March, coordinatrice regionale del progetto – che facilita l’accesso a molti servizi essenziali come quelli amministrativi sanitari, aiutando a superare barriere non solo digitali, ma anche sociali e territoriali. La rete si avvale di soggetti del territorio plurali: Comuni, sindacati pensionati, associazioni. Il volontariato come quello delle Misericordie rappresenta una risorsa importante e un valore aggiunto nella capacità di avvicinarsi ai bisogni di tutti”. Gli orari di apertura dello sportello a Malmantile sono il lunedì dalle 15 alle 17.30, il martedì dalle 15 alle 17.30, il giovedì dalle 15 alle 17.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.