“Briciole”: al Teatrodante Carlo Monni uno spettacolo tratto dalla fiaba calabrese di Italo Calvino “Reuccio fatto a mano” 

CAMPI BISENZIO – Dalla fiaba calabrese di Italo Calvino “Reuccio fatto a mano” nasce “Briciole”, lo spettacolo scritto e diretto da Adelaide Mancuso, con musiche e voce di Duccio Bonciani, un intreccio magico tra teatro e sensorialità che domenica 23 marzo, in doppio turno alle 16.30 e alle 18, andrà in scena al Teatrodante Carlo Monni. “Briciole” racconta la storia di una principessa cocciuta che, rifiutandosi di sposare qualsiasi principe, decide di costruirsi a mano l’uomo dei suoi sogni. Quella che nasce è un’avventura che attraversa i temi della sfida, dell’amore, del tradimento, della crescita, della vendetta e del dolore. Il racconto si sviluppa in un gioco teatrale che, ispirandosi al procedimento della panificazione, trasforma la fiaba per bambini in una narrazione capace di far ridere, piangere e riflettere. Info 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it – www.teatrodante.it.