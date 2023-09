Brucia dei rifiuti in un’area di cantiere in via di Carcheri: denunciato dai Carabinieri forestali

LASTRA A SIGNA – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Firenze, durante un servizio di prevenzione antincendi boschivi, sono intervenuti su segnalazione della Centrale operativa dei Carabinieri, in via di Carcheri dove, su un terreno rurale, erano stati segnalati smaltimenti di rifiuti mediante combustione. I militari dell’Arma, una volta arrivati sul posto, hanno accertato un abbruciamento in corso in quella che è un’area di cantiere. All’esterno, infatti, c’erano due cartelli con dati specifici riguardanti lavori di ristrutturazione di un fabbricato e i relativi annessi. Nel cantiere era presente un cumulo di residui dovuto alla combustione di rifiuti vari del diametro di circa tre metri. In particolare erano presenti parti “semibruciate” di pannelli di truciolato, legno compensato, ferri, chiodi, cartoni e pezzi di manufatto in legno. L’area è stata delimitata e sottoposta a sequestro. Dalle indagini effettuate i Carabinieri forestali sono riusciti a risalire alla persona che aveva tentato di bruciare i rifiuti, titolare di una ditta edile, che in base al Testo unico ambientale è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Firenze per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi tramite combustione a terra.