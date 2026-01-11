Brunori (Lega) ricorda Elena Nannini

SESTO FIORENTINO – “Con grande dolore ho appreso della prematura scomparsa di Elena Nannini, storica anima della merceria di via Volta, uno di quei luoghi che non sono solo negozi, ma veri pezzi di vita di Sesto Fiorentino”. Lo afferma Daniele Brunori, consigliere comunale della Lega, in ricordo di Elena Nannini, recentemente deceduta. “Elena era una donna speciale, di quelle autentiche. – prosegue Brunori – Aveva un carattere tutto suo: all’apparenza poteva sembrare burbera, ma dietro quel modo diretto c’era una dolcezza profonda, sincera, rara. Chi la conosceva lo sapeva bene. Nel quartiere del Tondo, che è anche il mio, la sua merceria è stata per anni un punto di riferimento quotidiano. Più che per comprare, da Elena si entrava per riparare: un bottone, una cerniera, un orlo… e spesso anche una giornata storta. Si usciva sempre con qualcosa in più di quello per cui si era entrati.La sua assenza si farà sentire. Non solo tra chi le ha voluto bene, ma in tutta Sesto, perché persone come Elena tengono insieme una comunità senza fare rumore, con la loro presenza costante e vera. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti quelli che oggi la piangono va il mio abbraccio più sincero”.