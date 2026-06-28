Buon ponte Allyson: si è spento oggi il cane Vigile del fuoco. Nelle ricerche sotto le macerie era la numero uno

CAMPI BISENZIO – Si è spento oggi Allyson, il cane Vigile del fuoco, lasciando un vuoto incolmabile. Con il suo fiuto infallibile e il suo coraggio d’acciaio, infatti, insieme alla sua conduttrice Francesca Pagliai, ha dedicato gran parte della sua esistenza al soccorso pubblico. Per anni è stata una parte del nucleo cinofilo della Toscana, […]

CAMPI BISENZIO – Si è spento oggi Allyson, il cane Vigile del fuoco, lasciando un vuoto incolmabile. Con il suo fiuto infallibile e il suo coraggio d’acciaio, infatti, insieme alla sua conduttrice Francesca Pagliai, ha dedicato gran parte della sua esistenza al soccorso pubblico. Per anni è stata una parte del nucleo cinofilo della Toscana, affrontando macerie, fango e situazioni critiche pur di salvare vite umane. I suoi occhi attenti e la sua coda scodinzolante erano il primo segnale di speranza nelle ore più buie delle emergenze. Arrivato in caserma ancora cucciola, Allyson ha superato un duro addestramento, brevettandosi presso la scuola Nazionale cinofilo dei Vigili del fuoco a Volpiano nel 2018 per diventare un professionista del salvataggio. Non era solo un animale da lavoro, ma una vera e propria specialista della ricerca sotto le macerie e nei contesti di calamità naturale. Il legame simbiotico con la sua conduttrice ha permesso di portare a termine con successo decine di interventi complessi. Pochi mesi dopo avere concluso la sua formazione, Allyson e Francesca hanno partecipato attivamente al crollo del ponte Morandi di Genova: dove la tecnologia e i soccorritori non potevano arrivare, arrivava il suo istinto guidato da un cuore immenso.

Successivamente, sempre insieme, hanno partecipato a molte ricerche di persone sia in Toscana che fuori della nostra regione regione. A causa di un brutto infortunio, nel periodo post Covid, Allyson non ha potuto svolgere attività di ricerca e soccorso collocandosi in “pensione anticipata”. Per i Vigili del fuoco era più di una “collega”. Oltre alle missioni sul campo, il suo ruolo si svolgeva anche fra le mura della caserma. Era la custode del morale del comando, capace di alleggerire la tensione dopo i turni più logoranti e drammatici. La sua presenza silenziosa, ma costante, offriva un conforto unico a tutti i pompieri della squadra, regalando loro baci e coccole. E naturalmente ricevendoli.