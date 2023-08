Buona la prima per il Padel SPH Hidron: la squadra è promossa in serie C

CAMPI BISENZIO – Al primo anno di serie D e con diversi ragazzi al debutto in categoria, la squadra di Padel SPH Nera H2m Sport è riuscita nell’impresa di salire in serie C battendo nello spareggio valido per la promozione l’Arezzo Padel Club. Fra i protagonisti assoluti di questa stagione Niccolò Salvatore, sceso dalla serie […]

CAMPI BISENZIO – Al primo anno di serie D e con diversi ragazzi al debutto in categoria, la squadra di Padel SPH Nera H2m Sport è riuscita nell’impresa di salire in serie C battendo nello spareggio valido per la promozione l’Arezzo Padel Club. Fra i protagonisti assoluti di questa stagione Niccolò Salvatore, sceso dalla serie B di Padel per dare una mano alla compagine campigiana per salire di categoria. Tutto questo grazie a un grande spirito di sacrificio e a una forte coesione del gruppo che ha portato a un risultato sorprendente, all’inzio dell’anno sportivo per niente scontato. Questi i protagonisti della trionfale cavalcata: Lorenzo Bargioni (capitano), Niccolò Salvatore, Matteo Pracchi, Niccolò Del Duca, Filippo Zannoni, Alessio Guidarelli, Jacopo Gambelli, Giovanni Damaso, Niccolò Zavaglia, Federico Tesi, Luca Montanelli ed Edoardo Schiraldi.