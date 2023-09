Bussolin (Lega): “Sindaco Nardella prima di volare in Europa, pensi ai voli da Peretola e alla nuova pista…”

FIRENZE – “Il sindaco Nardella ci dice che sarebbe disponibile per una candidatura alle Europee, ma prima di prendere il volo per l’Europarlamento si occupi dei voli fiorentini da Peretola che ancora oggi scarseggiano fra mille problematiche e soprattutto prima di ogni cosa porti avanti potenziamento vero della pista di Peretola senza stare dietro alle chiacchiere di ambientalisti e sinistra. Firenze merita un Aeroporto proporzionato alla città e alle richieste che arrivano dai settori turismo ed economia senza se e senza ma…”: a dirlo è il capo gruppo in Palazzo Vecchio e segretario provinciale della Lega Federico Bussolin, che aggiunge: “”Fu molto chiaro in merito al potenziamento di Peretola il nostro leader e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini quando in aula al Senato disse che “l’aeroporto di Firenze è di rilevanza strategica come quello di Pisa, devono crescere entrambi. Siamo a favore dell’ampliamento e crescita dell’aeroporto di Firenze e di quello toscano”. E ancora: “Dal mio punto di vista, il tema degli aeroporti dovrà e potrà ricadere nel ribilanciamento dei fondi del Pnrr: può crescere Firenze, Pisa, la Toscana e l’Italia”. La Lega ha sempre avuto le idee chiare. Lei sindaco prima di “prendere il volo” per l’Europa, avrà intenzione di proseguire su potenziamento Peretola o preferirà “restare a terra” per accontentare la Piana “rossa” e la sua leader Elly Schlein?”.