Cade vicino al Bisenzio mentre cammina: devono intervenire i Vigili del fuoco

PRATO – I Vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti questa mattina nel viale Galilei a Prato per soccorrere un uomo di 65 anni caduto mentre percorreva un sentiero vicino al fiume Bisenzio. L’incidente è avvenuto in una zona difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso e l’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per coadiuvare il personale sanitario a stabilizzare e trasportare sulla strada l’uomo, che è stato quindi affidato al personale sanitario della Pubblica Assistenza giunta sul posto con due ambulanze per il trasferimento all’ospedale di Prato in codice giallo