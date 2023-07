Cai e Asl insieme per “Camminare la salute”

SESTO FIORENTINO – Si è conclusa la seconda stagione del progetto “Camminare fa salute”, che vede la collaborazione del CAI di Sesto Fiorentino con la ASL Firenze Nord-Ovest. A partire da ottobre, ogni martedì, circa 20-25 utenti che frequentano i Servizi sanitari rivolti al benessere della persona hanno partecipato a un’escursione in ambiente naturale, a Monte Morello o in altri comprensori, programmata dagli accompagnatori del CAI e dalle educatrici professionali della Asl di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio, insieme al prezioso contributo degli stessi utenti.

“Durante le uscite sul nostro Monte – puntualizza Silvia Sarri del CAI – sono state effettuate anche operazioni di pulizia e di sistemazione della cartellonistica”. Il progetto, attraverso la relazione e l’attività motoria a contatto della natura, ha l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico sia per la possibilità di scegliere diverse modalità relazionali per stare in compagnia, sia per fare l’esperienza della fatica come risorsa umana necessaria per raggiungere la propria meta, pur non vedendola fisicamente. La collaborazione tra CAI e ASL riprenderà a settembre con un programma ancora più ambizioso.