CAI e Asl: successo per “Camminare fa salute”

SESTO FIORENTINO – “Camminare fa salute” è un progetto che vede la collaborazione tra CAI Sesto Fiorentino e Asl Toscana, mercoledì 10 giugno si è conclusa la quarta edizione delle passeggiate con un incontro al Circolo Acli Gl’Incontri di Quinto Basso. L’incontro è stato occasione per rvedere attraverso foto e filmati l’esperienza di questo ultimo anno, grazie ai ricordi e ai commenti degli educatori Asl e degli accompagnatori CAI oltre che dagli stessi partecipamti. Il progetto ha visto la partecipazione, da settembre, ogni settimana, di oltre 25 utenti dei Servizi dedicati al benessere della persona hanno preso parte alle uscite organizzate sui sentieri di Monte Morello e in altri comprensori naturalistici della nostra regione. “In questi quattro anni – hanno sottolineato Giacomo Cecchi e Stefano Rolle del CAI di Sesto Fiorentino – abbiamo visto nascere amicizie, crescere l’autonomia dei partecipanti e consolidarsi un gruppo che trova nel cammino un’occasione di benessere e condivisione. La montagna e i sentieri diventano così uno strumento semplice ma efficace per stare meglio insieme”. Il progetto si propone di favorire il benessere psicofisico attraverso il cammino in natura, offrendo occasioni di relazione, condivisione e crescita personale. Camminare insieme significa infatti sperimentare nuove forme di partecipazione, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e affrontare la fatica come parte di un percorso verso una meta comune. Le escursioni proseguiranno anche a giugno e riprenderanno a settembre.