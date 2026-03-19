CAI Sesto rinnova le cariche e conferma Gamannossi alla presidenza

SESTO FIORENTINO – Rinnovate la governance all’interno del CAI sezione Sesto Fiorentino durante l’assemblea dell’associazione. Confermata la squadra dirigente con, si legge in una nota “un rinnovato impegno nel coinvolgimento dei giovani e nello sviluppo delle attività associative sul territorio”. Sul sito internet dell’associazione, oltre alle cariche del CAI è possibile consultare anche il bilancio sociale 2025 dell’associazione. “La Sezione – conclude la nota – conferma così il proprio ruolo di riferimento per la comunità locale, con l’obiettivo di coniugare tradizione, partecipazione e rinnovamento. A seguito delle recenti votazioni dell’assemblea ordinaria ed elettiva dei soci, la sezione ha definito la nuova Governance che guiderà le attività per il prossimo triennio”.

Confermato alla presidenza Alessandro Gamannossi, al suo secondo e ultimo mandato. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidenti, Anna Alaia e Franco Checcucci. Il consiglio direttivo che, insieme al presidente e ai vicepresidenti completa la squadra di “governo” della sezione, sarà composto da Romeo Baggiani, Paolo Corti, Tommaso Giorgetti, Fabrizio Sorbi. Tra i rappresentati del gruppo CAI Giovani ci sono Anna Alaia, Romeo Baggiani e Tommaso Giorgetti. Il ruolo di tesoriere sarà ricoperto da Rossella Metti. I delegati saranno Stefano Landeschi e Silvia Sarri, figure che rappresentano un importante valore storico per la sezione e ne custodiscono identità e continuità. Completa la Governance il Collegio dei revisori dei conti, composto da Candida Corrado, Marco Giannelli e Maria Sodi.