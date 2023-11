Caldaia in blocco, niente lezioni al Calamandrei

SESTO FIORENTINO – Non hanno fatto lezione, questa mattina, gli studenti dell’Istituto Calamandrei di via Milazzo a causa di un blocco dell’impianto di riscaldamento. L’impianto di riscaldamento non è entrato in funzione e dopo la chiusura domenicale della scuola, il dirigente scolastico ha immediatamente avvisato l’ente gestore, sia la ditta che gestisce l’impianto di riscaldamento […]

SESTO FIORENTINO – Non hanno fatto lezione, questa mattina, gli studenti dell’Istituto Calamandrei di via Milazzo a causa di un blocco dell’impianto di riscaldamento. L’impianto di riscaldamento non è entrato in funzione e dopo la chiusura domenicale della scuola, il dirigente scolastico ha immediatamente avvisato l’ente gestore, sia la ditta che gestisce l’impianto di riscaldamento e la Città Metropolitana per chiedere un intervento urgente e ripristinare al più presto il funzionamento della caldaia. In attesa dell’arrivo dei tecnici della caldaia gli studenti che stavano entrando nell’edificio sono stati rimandati a casa. “Non c’erano i gradi di calore necessari per poter stare in classe – spiegano dalla dirigenza della scuola di via Milazzo – e quindi abbiamo sollecitato l’intervento dell’ente gestore affinchè ripristinasse al più presto l’impianto di riscaldamento andato in blocco”. In tarda mattinata i tecnici sono arrivati alla scuola e la caldaia è stata sbloccata ed è ripartito il sistema di riscaldamento tanto che nel pomeriggio e la sera si sono tenute le lezioni previste in quegli orari. L’Istituto Calamandrei è frequentato da 1300 studenti, 800 dei quali seguono le lezioni nella sede di via Milazzo.