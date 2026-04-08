CALENZANO – Si svolge per la prima volta a Calenzano “Calenzano in gioco”, la prima fiera ludica del nostro territorio organizzata da Associazione Turistica Calenzano per sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 10 alle 19, presso il centro St.Art Eventi, in via Garibaldi 7. La fiera prevede la presenza di più di 20 espositori con mostra mercato, tavolli per giocare e tavoli con dimostrazioni, conferenze e anche un concorso fotografico. All’interno anche un’area ristoro. L’ingresso è gratuito
“Calenzano in gioco” allo St.Art
CALENZANO – Si svolge per la prima volta a Calenzano “Calenzano in gioco”, la prima fiera ludica del nostro territorio organizzata da Associazione Turistica Calenzano per sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 10 alle 19, presso il centro St.Art Eventi, in via Garibaldi 7. La fiera prevede la presenza di più di 20 espositori con mostra […]