CALENZANO – “Calenzano un anno dopo il tragico incidente per non dimenticare, per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nel territorio”: è il tema dell’iniziativa promossa da Mcl in programma sabato 6 dicembre alle 9.30 al circolo Mcl Concordia di via del Saccardo. Il programma prevede i saluti del sindaco Giuseppe Carovani e quelli della presidente provinciale Mcl di Firenze Diva Gonfiantini, poi l’intervento di Giovanni Pecchioli segretario provinciale Mcl Firenze. Seguiranno i contributi di Mauro Batisti, Francesco Cuccuini, Giovanni Massini e Silvia Russo. Conclusionii di Pierandrea Vanni, presidente regionale Mcl Toscana.
“Calenzano un anno dopo il tragico incidente per non dimenticare” incontro di Mcl
