“Calvino 100”: nel centenario della nascita del grande scrittore un mese di iniziative in biblioteca

LASTRA A SIGNA – Un mede dedicato a Calvino, nell’anno in cui ricorre il centenario dalla sua nascita. E’ quello che ha deciso di dedicare la biblioteca comunale di Lastra a Signa al grande scrittore e intellettuale italiano. Laboratori per bambini, letture, musica: un programma di eventi che consentiranno di immergersi nella vita e nelle […]

LASTRA A SIGNA – Un mede dedicato a Calvino, nell’anno in cui ricorre il centenario dalla sua nascita. E’ quello che ha deciso di dedicare la biblioteca comunale di Lastra a Signa al grande scrittore e intellettuale italiano. Laboratori per bambini, letture, musica: un programma di eventi che consentiranno di immergersi nella vita e nelle opere di Italo Calvino.

Il programma parte il 10 ottobre alle 17 con le Storie a sorpresa “Colapesce. Una storia di mare”, letture per bambini dai 5 ai 10 anni. Il Circolo di lettura, l’appuntamento mensile per condividere pensieri e riflessioni sui libri, si terrà mercoledì 18 ottobre alle 17 e si concentrerà su Il Sentiero dei nidi di Ragno. Martedì 17 e 24 ottobre alle 17 “Ho la musica tra le nuvole! Suoni e colori dalle Città Invisibili”, laboratorio musicale a cura del Teatro delle Arti per bambini dai 7 ai 12 anni. Infine un evento a cura della formazione Memoranda “Voci narranti da Le Città Invisibili” con letture tratte dal romanzo e musica dal vivo il 25 ottobre alle 17. Tutti i laboratori per bambini sono su prenotazione al numero di telefono 055 3270124.

Sempre nel mese di ottobre in biblioteca si terrà la presentazione del libro di Franca Mugnai Bambina D’Estate nell’ambito della rassegna “Voci dal territorio” (il 13 ottobre alle 17.30) e il corso di formazione per i volontari Nati per Leggere il 28 ottobre dalle 9 alle 18.