Cambio di stagione, torna la raccolta degli abiti usati: ecco i Comuni dove riparte il servizio di Plures Alia

FIRENZE – Con il cambio di stagione torna anche la raccolta domiciliare degli abiti usati. Dopo il primo ciclo effettuato a maggio, dall’11 giugno riparte il servizio stagionale promosso da Plures Alia nei Comuni della provincia di Prato e nei territori di Agliana, Montale e Quarrata. L’iniziativa consentirà alle famiglie di smaltire correttamente indumenti e tessili non più utilizzati attraverso il ritiro “porta a porta”, effettuato direttamente dagli operatori incaricati. Nei giorni precedenti alla raccolta saranno distribuiti appositi sacchi con tutte le indicazioni utili sulle date di esposizione e ritiro. Il servizio interesserà quindi Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vernio, Agliana, Montale e Quarrata secondo il seguente calendario: Prato sud – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, San Giorgio: sabato 20 giugno. Prato sud – Grignano, Badie: lunedì 22 giugno. Agliana e Montale: lunedì 22 giugno. Quarrata: martedì 23 giugno. Prato ovest/sud – Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: martedì 23 giugno. Prato est – Mezzana, Zarini, Soccorso: mercoledì 24 giugno. Carmignano: giovedì 11 giugno. Poggio a Caiano: venerdì 12 giugno. Prato nord – Galceti, Cilianuzzo, Santa Lucia: venerdì 26 giugno. Prato est – La Pietà, La Querce: sabato 27 giugno. Montemurlo: lunedì 29 giugno. Vernio/Cantagallo: lunedì 29 giugno. Prato nord – Ciliani, Campaccio: martedì 30 giugno. Prato ovest – San Paolo, Galcianese/Macrolotto Zero: mercoledì 1 luglio. Chi avesse necessità di conferire abiti usati al di fuori delle date previste o nelle aree non servite dal porta a porta, potrà utilizzare gli Ecocentri di Plures Alia oppure gli appositi contenitori presenti sul territorio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.aliaserviziambientali.it oppure utilizzare l’app gratuita Aliapp, disponibile per sistemi iOS e Android. Attivo anche il call center dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888333 (rete fissa, gratuito), 199 105105 (rete mobile) e 0571 1969333.