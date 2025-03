Campi Bisenzio: allerta rossa fino alle 14, gli interventi in corso. Ma non mancano le lamentele

CAMPI BISENZIO – A Campi Bisenzio il livello del fiume Bisenzio è attualmente sotto il secondo livello di guardia, ma il monitoraggio, come spiegano dal Comune, continua costantemente, soprattutto in vista delle nuove perturbazioni previste nelle prossime ore. Per questo motivo, l’allerta rossa resterà in vigore fino alle 14 di oggi, sabato 15 marzo. Sul […]

CAMPI BISENZIO – A Campi Bisenzio il livello del fiume Bisenzio è attualmente sotto il secondo livello di guardia, ma il monitoraggio, come spiegano dal Comune, continua costantemente, soprattutto in vista delle nuove perturbazioni previste nelle prossime ore. Per questo motivo, l’allerta rossa resterà in vigore fino alle 14 di oggi, sabato 15 marzo. Sul territorio sono attivi tutti i mezzi di emergenza disponibili. Le colonne mobili della Protezione civile, arrivate da tutta la Toscana, stanno intervenendo con pompe idrovore per facilitare il deflusso dell’acqua nelle zone più colpite. Le squadre di emergenza continuano a lavorare per garantire il supporto necessario alla popolazione. Anche Alia Multiutility è impegnata nel ripristino dei servizi nei territori più colpiti della Toscana e nella raccolta straordinaria dei materiali alluvionati. Sul posto anche personale di Publiacqua per le verifiche sul regolare deflusso delle acque e interventi su eventuali ostruzioni; Per chi avesse bisogno di smaltire materiali danneggiati, è possibile fare richiesta di ritiro attraverso Aliapp o il Call Center: chi fa richiesta dovrà esporre i materiali subito dopo la segnalazione, senza necessità di appuntamento. I ritiri inizieranno da lunedì 17 marzo e proseguiranno fino alla fine dell’emergenza. Per qualsiasi emergenza, è possibile contattare la Protezione Civile al numero di telefono 055 8959486.

Non mancano tuttavia le lamentele, con i social a fare da cassa di risonanza, ma anche con la gente che ha voglia di far sentire la propria voce. Oltre a testimoniare con foto e video l’ennesimo disagio vissuto Fra le strade con maggiori criticità, come certifica anche la fotografia che pubblichiamo, via del Gelsomino. Problemi anche nella zona del Valico, in questo caso a causa del fosso Macinante – che ricordiamo è di competenza del Comune di Firenze -, un problema che si rinnova tutte le volte che piove un po’ di più e un muro di contenimento che, man mano che passa il tempo, che desta sempre più preoccupazione. Sul posto, ieri pomeriggio, anche Sara Funaro, sindaco di Firenze, “chiamata a raccolta” dai colleghi di Campi e Signa, Andrea Tagliaferri e Giampiero Fossi. Stiamo parlando della zona compresa fra via dei Bassi e via delle Molina, una porzione di territorio già complicata di suo anche a causa del fatto che, oltre a Firenze, una parte è sotto l’egida del Comune di Campi e un’altra sotto quella del Comune di Signa. Un bel “rompicapo”, un insieme di responsabilità in cui quelli che rischiano di rimetterci, anzi ci rimettono, sono sempre più spesso i cittadini. Lo dimostrano tutte le ultime ondate di maltempo, almeno quattro negli ultimi dieci anni quelle di maggiore rilievo, con un Fosso Macinante gonfio di acqua e alcune abitazioni, purtroppo sempre le stesse, danneggiate.