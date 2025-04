Campi Bisenzio celebra l’80° anniversario dalla liberazione: tutte le iniziative in programma fino al 25 aprile

CAMPI BISENZIO – In occasione dell’80° anniversario dalla liberazione, il Comune di Campi Bisenzio propone un programma di eventi culturali per mantenere viva la memoria della resistenza. Le iniziative prenderanno il via sabato 12 aprile alle 17 presso il Foyer del Teatrodante Carlo Monni, con la presentazione del libro “Iris Versari, una biografia partigiana” di Sandra Bellini, […]

CAMPI BISENZIO – In occasione dell’80° anniversario dalla liberazione, il Comune di Campi Bisenzio propone un programma di eventi culturali per mantenere viva la memoria della resistenza. Le iniziative prenderanno il via sabato 12 aprile alle 17 presso il Foyer del Teatrodante Carlo Monni, con la presentazione del libro “Iris Versari, una biografia partigiana” di Sandra Bellini, organizzata all’interno del tavolo delle politiche di genere. Interverranno il vicesindaco del Comune di Campi Bisenzio Federica Petti e Letizia Querci di Anpi sezione Lanciotto Ballerini. Alle 21, sempre al Teatrodante, andrà in scena lo spettacolo “Quello che rimane” di Tommaso Santi, interpretato da Andrea Bacci con la regia di Massimo Bonechi. Lo spettacolo sarà replicato anche il 18 aprile e il 25 aprile alla stessa ora.

Il 24 aprile alle 17.30 presso la Piccola Biblioteca si terrà l’iniziativa “Piccole letture Resistenti”, dedicata appunto ai bambini, con proposte di lettura e scaffali tematici a cura della Piccola Biblioteca e del Bibliobus. La giornata del 25 aprile sarà come sempre il cuore delle celebrazioni. Alle 8.45 l’omaggio ai partigiani Lanciotto Ballerini e Guglielmo Tesi presso il cimitero comunale e Tosca Fiesoli presso il giardino di via Petrarca. Alle 9.15 seguirà la deposizione della corona in memoria dei caduti in piazza Palagione a Capalle. Alle 10 celebrazione della Santa Messa presso la Pieve di San Stefano, mentre alle 11 si svolgerà la cerimonia istituzionale con corteo da piazza Matteotti e deposizione delle corone al monumento ai caduti in piazza Dante. Quindi le celebrazioni proseguiranno a Valibona, con la partenza alle 10 dal tiro al piattello delle Croci di Calenzano e la deposizione, alle 12, della corona di alloro al cippo dei caduti, in collaborazione con il Comune di Calenzano. Seguiranno il pranzo al sacco e momenti di lettura partigiana dedicati ai più piccoli. La giornata si concluderà alle 21 al Teatrodante Carlo Monni con l’ultima replica dello spettacolo “Quello che rimane” (prenotazione obbligatoria).