“Campi Bisenzio, che genere di città?”: un incontro per ripensare gli spazi urbani e renderli vivibili e accessibili a tutti

CAMPI BISENZIO – “Campi Bisenzio, che genere di città?”: questo il tema dell’incontro organizzato dal Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con la Commissione pari opportunità dell’Ordine degli architetti di Firenze e il Tavolo delle politiche di genere di Campi Bisenzio. “Un’occasione – si legge in una nota – per riflettere sulla qualità urbana e su quanto possano incidere anche le politiche di genere nella pianificazione del territorio”. L’appuntamento è per domani, sabato 8 febbraio, dalle 16 alle 19, presso la sala consiliare e sarà introdotto dagli interventi del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, del vicesindaco e assessore alle politiche di genere Federica Petti, dell’assessore all’urbanistica del Comune di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, e della rappresentante del Gabinetto del sindaco di Campi Bisenzio, Debora Iacopini.

Fra i principali interventi quello dell’architetto Silvia Viviani, che illustrerà “La mappa di genere per la qualità urbana”, mentre la professoressa Camilla Perrone approfondirà il tema di “Engendering cities: per una genealogia alternativa dell’architettura e della pianificazione”. Il momento centrale dell’evento sarà il Workshop operativo “Campi Bisenzio in genere”, un tavolo di lavoro partecipativo in cui i cittadini potranno confrontarsi su come rendere la città più inclusiva e in modo dare risposte alle esigenze di tutti. L’attività sarà coordinata dalla consigliera dell’Ordine e esperta in processi di partecipazione Michela Fiaschi. Le conclusioni saranno affidate a Isabella Bacci, consigliera dell’Ordine degli architetti di Firenze e referente della Commissione pari opportunità (nell’occasione sarà presentata la Commissione pari opportunità dell’Ordine degli architetti, l’iniziativa è riconosciuta come evento formativo per gli architetti con il rilascio di 3 CFP. Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione www.architettifirenze.it).