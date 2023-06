Campi Bisenzio, la Regione prende in carico la “vicenda Mondo Convenienza-Rl2”: “Serve un confronto urgente”

FIRENZE – “Questa mattina abbiamo ascoltato testimonianze preoccupanti; ora coinvolgeremo entrambe le aziende, quella che ha la gestione del magazzino di Campi, e cioè Rl2, e anche la committente, ovvero Mondo Convenienza”. Parole, quelle pronunciate da Valerio Fabiani, che testimoniano la difficoltà del momento. Parole che Fabiani ha detto uscendo dal tavolo che lui stesso ha convocato in presidenza (della Regione, n.d.r.) sulla situazione che a Campi Bisenzio infiamma da giorni i rapporti tra lavoratori (facchini e autisti) e appunto Rl2, affidataria di servizi tramite appalto da parte di Mondo Convenienza. La Regione ha ora in carico la vertenza. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei lavoratori, in questo caso Cgil e Si Cobas, Filcams Cgil e Filt Cgil, e l’amministrazione comunale di Campi. Presenti come sempre le strutture di arti e Unità di crisi della Regione. Le tensioni emerse confermano un problema che, spiega Fabiani, “è di filiera: dobbiamo sentire non solo l’azienda che gestisce il magazzino ma anche la committente, e cioè Mondo Convenienza. Dobbiamo portarle rapidamente al tavolo”. Nella giornata di domani, sabato 17 giugno, “i lavoratori di Rl2, bloccati da giorni dai manifestanti di Si Cobas – si legge in una nota – esprimeranno, tramite manifestazione, il loro diritto al lavoro e la volontà di poter tornare in campo. Il percorso avrà inizio alle 11 fino alle 13 da piazza Santa Maria Novella a via Cavour 1 a Firenze.