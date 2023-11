Campi Bisenzio, martedì 7 novembre si riunisce il consiglio comunale

CAMPI BISENZIO – Convocato nel pomeriggio (alle 16) di martedì 7 novembre il consiglio comunale di Campi Bisenzio. Dopo le eventuali e comunicazioni del presidente Antonio Montelatici e del sindaco Andrea Tagliaferri e i question time, sono previste due interrogazioni: sulla situazione della Fondazione Accademia dei Perseveranti, presentata dal consigliere comunale Gabriele Brazzini del gruppo consiliare SI Campi a Sinistra; sul degrado e abbandono dei giardini di via Don Minzoni, di Roberto Valerio, capo gruppo di Fratelli d’Italia, Campi Domani e Centro Destra per Montelatici. I lavori contemplano anche la convenzione tra l’Ufficio territoriale Tpl di Prato, costituito tra il Comune di Prato e la Provincia di Prato e i Comuni del bacino territoriale pratese, per l’esercizio associato delle funzioni di trasporto pubblico locale e due ordini del giorno: quello presentato dai capi gruppo Marco Monticelli (FareCittà), Brian Ceccherini (SI Campi a Sinistra), Teresa Fiorita (Si parco No aeroporto No inceneritore), e dalla consigliera Anna Maria Pignatelli (Movimento 5 Stelle) sul progetto integrato di sicurezza urbana; e quello sul connflitto medio-orientale presentato dal consigliere Ceccherini, capo gruppo di SI Campi a Sinistra. Il programma prevede anche diverse mozioni: del capo gruppo Valerio (Fratelli d’Italia, Campi Domani, Centro Destra per Montelatici) di sdegno per gli atti terroristici perpetrati da Hamas nei confronti del popolo israeliano; del consigliere comunale 5 Stelle Fabio Cassataro di sostegno alla proposta di legge sul salario minimo legale e alla relativa; dello stesso Cassataro insieme al collega di gruppo Ernesto D’Agati sulla residenza fittizia per donne maltrattate.