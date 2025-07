Campi Bisenzio: ordinanza del sindaco per la ripulitura dei fossi e la manutenzione dei terreni privati

CAMPI BISENZIO – Un’ordinanza rivolta a proprietari, conduttori e detentori di fondi e immobili confinanti con le strade comunali, vicinali a uso pubblico e tutte le vie di pubblico passaggio. Perché la manutenzione sia corretta. E’ quella firmata dal sindaco Andrea Tagliaferri “visto il lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale, in sinergia con il Consorzio di Bonifica, per garantire la pulizia e la corretta manutenzione dei fossi e dei canali sul territorio”. “L’obiettivo – spiega – è quello di garantire la sicurezza della viabilità, la corretta manutenzione del territorio e la prevenzione di situazioni di rischio idraulico e ambientale, soprattutto in vista dei fenomeni atmosferici sempre più intensi”.

“Come amministrazione ci siamo impegnati e continueremo a impegnarci concretamente per la tutela del territorio, attraverso interventi di manutenzione, prevenzione e collaborazione con gli enti competenti. Tuttavia, questo impegno non può esimere i proprietari, i conduttori e i detentori di fondi dal fare la loro parte, – ha detto Tagliaferri – la cura dei fossi, la pulizia dei cigli stradali e la messa in sicurezza dei terreni non sono solo obblighi normativi, ma atti di responsabilità verso l’intera comunità. Solo con la collaborazione di tutti possiamo garantire un territorio sicuro, ordinato e capace di affrontare con maggiore efficacia le sfide ambientali e climatiche che ci attendono”.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio, i soggetti interessati sono tenuti a intervenire per mantenere puliti i fossi di scolo e garantire il deflusso regolare delle acque meteoriche; rimuovere ostacoli, detriti e materiali che possano causare ristagni d’acqua o frane; tagliare rovi, erbacce, rami e siepi che invadono la sede stradale o compromettono la visibilità; ripulire costantemente cigli e scarpate lungo le strade pubbliche; mettere in sicurezza i versanti che possono franare o provocare cedimenti. Per consultare il testo completo dell’ordinanza e conoscere nel dettaglio le azioni richieste, è possibile accedere all’Albo Pretorio online del Comune di Campi Bisenzio.