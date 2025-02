Campi Bisenzio perde “una persona buona e dal cuore grande”: una comunità sconvolta dalla morte di Francesco Meoni

CAMPI BISENZIO – Una comunità, quella campigiana, sconvolta dalla notizia della morte di Francesco Meoni, 74 anni, “storico” presidente del circolo Rinascita, un altro pezzo di storia, dei circoli, ma anche di Campi Bisenzio, che se ne va. Originario di Cortona, qui Meoni aveva trovato la sua seconda casa, un luogo dove aggregazione e socialità sono sempre stati capisaldi nell’attività del Rinascita. “Difficile trovare le parole per una perdita così grande. Il Meoni – scrive il sindaco Andrea Tagliaferri in un post su Facebook – era un punto di riferimento per tanti, per la sua famiglia, il circolo e la comunità di Campi. Oggi ci lascia un uomo gentile, onesto e instancabile che ha dedicato gran parte del sua vita con passione alla sua città. Personalmente perdo un amico e un esempio da seguire. Un abbraccio a Letizia, alla famiglia e agli amici. Ciao Meo”. “In silenzio – aggiunge il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici – ci lasciati Francesco Meoni, storico presidente del circolo Rinascita. Politicamente lontano da me, ma ciò nonostante, avevamo un ottimo rapporto umano. Ciao Meo”.

“Campi a Sinistra si unisce al dolore per la scomparsa di Francesco Meoni, presidente del circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio. La nostra comunità perde oggi un punto di riferimento prezioso, un uomo instancabile che ha dedicato la sua vita all’aggregazione, alla partecipazione e alla difesa dei diritti di tutti. Nel circolo che ha presieduto con passione, Francesco ha sempre promosso il confronto e la discussione su ogni tema che riguardasse la cittadinanza, con l’obiettivo di costruire una comunità più consapevole e unita. Con il suo impegno ha reso il circolo Arci un luogo vivo, accogliente, capace di coinvolgere e far crescere generazioni di cittadini. Autorevole protagonista della vita civile, politica e istituzionale di Campi Bisenzio, Francesco ha incarnato i valori dell’antifascismo e ha sempre lottato per i diritti dei lavoratori e delle persone più fragili. Il suo esempio continuerà a ispirarci. Alla moglie Letizia e ai suoi familiari va il nostro abbraccio sincero e forte. Ciao Meo, non sarai dimenticato”.

“Con cuore pesante – queste le parole del Pd campigiano – apprendiamo della scomparsa di Francesco Meoni. Francesco non era solo il presidente del circolo Arci Rinascita, ma un punto di riferimento per tutta la comunità campigiana. Uomo di sinistra, sempre dalla parte degli ultimi, ha fatto dell’accoglienza, della solidarietà e dell’impegno collettivo la sua guida. Con il suo esempio ha reso il circolo una casa per tutti, un luogo di incontro e confronto. Ci lascia un grande vuoto, ma i suoi valori continueranno a vivere in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui un pezzo di strada. Che la terra ti sia lieve, Francesco”.

“A Campi – dice Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco) – piangiamo un altro grande uomo, il presidente del circolo Arci Rinascita, Francesco Meoni ci ha lasciati. Con lui, se ne va una parte della storia di Campi, del circolo Rinascita, circolo nel quale ho passato tanti anni belli. Ci burlavamo a vicenda, non sono mai mancate le risate e le prese in giro, per me eri il “gobbino”, io per te un “viola stinto”. Mi mancherai Francesco, mancherai a tutti quelli che come me hanno avuto la fortuna di conoscerti. Un grande abbraccio a Letizia e a tutta la famiglia, ciao Amico mio”.

“Apprendiamo con dolore la scomparsa di Francesco Meoni, – dicono da Rifondazione Comunista – Circolo intercomunale della Piana Teresa Mattei – non era iscritto al nostro partito, ma il suo senso di comunità e di sacrificio saranno il nostro esempio da seguire. Negli ultimi anni il circolo ha vissuto e sta vivendo una crisi di partecipazione, ma lo spirito del compagno Meoni è riuscito, insieme a tutti gli altri, a mantenere un gruppo solido di volontari disposti a fare tutto per quel posto di socialità, tra gli ultimi del Comune di Campi Bisenzio. Nonostante l’età, gli acciacchi, gli impegni familiari e alluvioni, il presidente ha sempre mantenuto la calma e la serenità dell’anima per cercare di costruire un futuro migliore fatto di solidarietà e di cooperazione, di pace e di serenità, di impegno e di lotta. Ci stringiamo a Letizia e ai familiari, consapevoli che per onorare il fratello scomparso sia necessario chinare il capo con serietà e onestà e lottare ogni giorno per la realizzazione di quel mondo nuovo a cui tutti noi aspiriamo. Che la terra ti sia lieve”.

“Nel nostro percorso di vita – questo il ricordo di Banda Albereta – incontriamo tante persone, molte passano come passa un treno, altre anche se non le vivi nel quotidiano ti rimangono dentro e lo fanno per sempre. Campi perde una persona semplice, sincera, dal cuore enorme, una persona buona, una persona vera. Fai buon viaggio Francesco e che la terra ti sia lieve. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra associazione, a Letizia e a tutti i familiari porgiamo le nostre più sincere condoglianze”.

“Ci sono persone – dicono dal Collettivo di fabbrica ex Gkn – che semplicemente non pensi possano mancare. Il Collettivo di fabbrica e una comunità in lotta si stringe attorno ai familiari, agli affetti, al circolo Rinascita, a quella Campi Bisenzio degna e dignificata. Da parte nostra solo l’ umile e sussurrato proposito che le fabbriche aperte e socialmente integrate vivano a stretto contatto con case del popolo piene e vive. Luoghi dove si vive, sempre. Ciao Francesco, ciao Meo”. Per un ultimo saluto, da oggi alle 14 Meoni sarà nelle cappelle del Commiato della Pubblica Assistenza, in via Orly, mentre il funerale sarà celebrato domani alle 11.30 alla chiesa del Sacro Cuore.