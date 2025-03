Campi Bisenzio, si è costituito il comitato per i 5 sì ai referendum

CAMPI BISENZIO – Si è costituito a Campi Bisenzio il comitato per sostenere i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno. “Uno strumento – si legge in una nota – per far conoscere a tutti gli elettori i contenuti dei 5 referendum che hanno come obiettivo quello di porre fine alle morti sul lavoro, alla precarietà, ai licenziamenti illegittimi e di dimezzare i tempi per il diritto alla cittadinanza per oltre due milioni e mezzo di persone che vivono e lavorano in Italia. Andare a votare è la nostra rivolta sociale e con questi referendum ci proponiamo di capovolgere in meglio le cose e dare un futuro al nostro paese basato sulla libertà, sulla solidarietà e la giustizia sociale come sancito dalla nostra costituzione. I referendum, quindi, sono la battaglia di tutti coloro che hanno a cuore i valori della Costituzione che, come sappiamo non ci è stata concessa, ma conquistata con la Resistenza alla dittatura nazi-fascista. L’obiettivo che ci proponiamo è quello di raggiungere il quorum e quindi di mettere in campo come comitato tutte le iniziative necessarie per portare al voto la cittadinanza in maniera consapevole”. Il comitato di Campi Bisenzio promosso da Cgil, Spi Cgil, è costituito a oggi da Anpi, Città Visibili Arci, associazione Futura Memoria, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Campi a Sinistra, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana – AVS “Il comitato è aperto a tutti coloro che vorranno condividere con noi questo percorso a difesa dei valori fondanti della nostra Costituzione che recita proprio all’articolo 1 “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Per adesioni e informazioni rivolgersi a Spi Cgil Tiziana Parivir – 055 891382 345 2119093 – spicampi@firenze.tosc.cgil.it.