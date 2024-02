Campi Bisenzio, Simone Orvai è il nuovo comandante della Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Passaggio di consegne alla guida del Comando di Polizia municipale di Campi Bisenzio. Come già annunciato nei giorni scorsi, infatti, Francesco Frutti, in carica dal 2019, da oggi sarà il nuovo dirigente di Polizia locale nell’Unione dei Comuni della Valdera, che comprende sette enti locali. Al suo posto, come annunciato dal sindaco […]

CAMPI BISENZIO – Passaggio di consegne alla guida del Comando di Polizia municipale di Campi Bisenzio. Come già annunciato nei giorni scorsi, infatti, Francesco Frutti, in carica dal 2019, da oggi sarà il nuovo dirigente di Polizia locale nell’Unione dei Comuni della Valdera, che comprende sette enti locali. Al suo posto, come annunciato dal sindaco Andrea Tagliaferri, arriva l’ispettore Simone Orvai, 51 anni, ex responsabile dell’ufficio sinistri, in servizio a Campi dal 2013. “E’ arrivato il momento di salutare il nostro stimato comandante Francesco Frutti al quale desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il servizio svolto in questi anni e sempre dedicato a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, – ha detto il sindaco – un servizio portato avanti con professionalità e dedizione, un impegno instancabile nel mantenere la sicurezza in città che non può essere sottolineato abbastanza”.

“E mentre ci congediamo da lui – ha aggiunto – dobbiamo guardare anche al futuro. È con grande fiducia e ottimismo che annuncio quindi che l’incarico di comandante è stato affidato a Simone Orvai. Con i suoi innumerevoli anni di lavoro per il Corpo di Campi Bisenzio ha dimostrato anche lui una dedizione straordinaria e una competenza impeccabile. Sono sicuro che continuerà a portare avanti l’eredità lasciata da chi lo ha preceduto. La nostra comunità merita il meglio, e sono certo che sotto la sua guida il Corpo di Polizia Municipale continuerà a eccellere”. Fra gli obiettivi condivisi la necessità del terzo turno di Polizia municipale, la volontà di implementare il servizio di videosorveglianza ma, soprattutto, “come deciso nel Piano triennale del personale – ha detto il sindaco – di aumentare il numero degli uomini e delle donne a disposizione grazie all’inserimento di cinque nuovi agenti e un ispettore che porteranno il totale a 44, un numero che si avvicina di molto a quelle che sono le esigenze di un Comune come Campi dove sarebbe previsto un agente ogni mille abitanti”.

“Ringrazio per la fiducia il sindaco e tutta l’amministrazione comunale – ha detto il neo comandante – e per avermi permesso di ricoprire un incarico di cui vado orgoglioso sia come cittadino che come dipendente comunale. Metterò tutto il mio impegno per portare avanti le direttive del sindaco e cercare di avvicinare la cittadinanza all’amministrazione comunale attraverso un contatto ancora più diretto”. “La nomina di Simone – ha concluso Frutti – è un segnale di continuità con il buon lavoro portato avanti in questi anni. Quello dell’ambiente è uno dei “temi” che ho condiviso con lui e che, ne sono sicuro, continuerà a sviluppare. La motivazione della mia scelta è di natura esclusivamente professionale, resta la tristezza per i tanti rapporti umani che ho visto nascere e crescere in questi anni, anche al di fuori di quella che è stata la vita professionale di ognuno di noi”.