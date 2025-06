SESTO FIORENTINO – Il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessora alle politiche sociali Camilla Sanquerin hanno incontrato nei giorni scorsi Maurizio Pascucci dell’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino” che anche quest’anno promuove due campi estivi residenziali dedicati alla legalità per giovani dai 10 ai 22 anni nella Tenuta di Suvignano, confiscata alla mafia da Giovanni Falcone nel 1983. Ai due campi in partenza il 6 e il 14 luglio parteciperanno anche dieci ragazzi della Comunità Alidoro.

“È stato un piacere poter augurare di persona buon lavoro a questa realtà che svolge un compito preziosissimo, quello di promuovere la cultura della legalità tra i più giovani – sottolinea Sanquerin – Da tempo abbiamo avviato alcuni progetti a Suvignano che vedono studenti delle scuole medie inferiori impegnati nel corso dell’anno scolastico. Quest’anno ai campi estivi, aperti a chiunque sia interessato, prenderanno parte anche una decina di ragazzi con fragilità familiari della Comunità Alidoro grazie anche all’impegno del comitato Stephen Biko. Esperienze come queste, in cui si mettono in pratica i principi di legalità e solidarietà, si sono dimostrate occasioni preziose anche e soprattutto per quei ragazzi che stanno vivendo un’adolescenza difficile e siamo contenti che tante realtà si stiano impegnando per permettere loro di viverle la prossima estate”.

Il comitato Biko, insieme all’Auser, promuove per venerdì 20 giugno una cena di autofinanziamento del progetto (prenotazioni e informazioni 347 1680452).

Per informazioni sui campi residenziali che si svolgeranno dal 6 al 12 luglio e dal 14 al 20 luglio è possibile fare riferimento direttamente all’associazione (sentinelledinonnonino@gmail.com – tel. 3487005531).