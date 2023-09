Campi piange Roberto Cascio, “anima gentile che resterà per sempre nei nostri cuori”. Il ricordo della figlia Arianna

CAMPI BISENZIO – Non nasconde la propria emozione – e non potrebbe essere diversamente – Arianna Cascio quando le chiediamo di ricordare il babbo, Roberto, scomparso il 6 settembre dopo una breve malattia a soli 59 anni. Volto storico a Campi Bisenzio, soprattutto una persona a cui tanti hanno voluto bene, come si può capire bene anche leggendo i commenti a un post scritto su Facebook dall’amico Riccardo Nucciotti: “Il ricordo della sua anima meravigliosa e gentile resterà sempre nei nostri cuori” oppure “Ciao Roberto, uomo gentile che reagiva alle difficoltà con coraggio”, solo per citarne alcuni. Roberto, infatti, insieme alla moglie Silvana e alla figlia maggiore Arianna (lascia anche una figlia più piccola, Isabella) aveva gestito fino a fine 2021 il Bar 2001, locale sempre frequentato da tanti campigiani: “Mio babbo è stato una persona estremamente sincera, non aveva peli sulla lingua, diceva sempre quello che pensava e forse è proprio per questo che è stato amato e “odiato”…”, dice la figlia. “E ha sempre cercato di insegnarmelo: dire quello che si pensa, senza paura, in un mondo dove spesso la sincerità viene messa in secondo piano, è la cosa più importante di tutte”. “Hai dato tanto alla nostra cittá, prima al Popolo e dopo al 2001, – queste invece le parole scelte da Nucciotti – eri un “orso” un po’ brusco, ma buono, e in tanti ti volevano bene, saluta “Valerione” lassù…”. Parole che non hanno bisogno di ulteriore commenti. Il funerale di Roberto Cascio sarà celebrato domani, sabato 9 settembre, alle 10.30 nella Pieve di Santo Stefano. Alla sua famiglia vanno le condoglianze delle redazione di Piananotizie.