Campionato italiano Over 18, bronzo storico per l’Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – Un bronzo storico quello che l’AKS ha appena conquistato al Campionato Italiano Over 18 nella specialità Kata. Si è appena concluso il Campionato Italiano a squadre sociali Fijlkam 2025, un weekend di grandi emozioni e sfide per l’AKS di Sesto Fiorentino presente al più importante evento nazionale a squadre. Sui tatami del Centro Olimpico di Ostia, si sono sfidate 127 squadre nelle due specialità Kata e Kumite, divise in categorie giovanili e seniores: l’AKS era presente con 3 team maschili: Kata Giovanile, Kumite Giovanile e Kata Over18. Domenica è arrivata la grande notizia, un bronzo storico per il Kata Over 18. Un percorso emozionante che ha visti l’AKS superare i lombardi del Nakayama al primo turno, fermarsi contro i fortissimi della Polizia di Stato, e poi trionfare nei ripescaggi contro i siciliani. La prima medaglia assoluta in questa categoria per l’AKS, un risultato che rende l’AKS ancora più orgogliosa nell’anno del 30° anniversario dalla fondazione. I complimenti vanno ai membri della squadra Tommaso Acquaioli, Matteo Melani e al prestito Samuele Corvaglia (187° Esercito).

Si registra anche la buona prestazione per il Kata Giovanile con Riccardo Fioravanti, Marco De Meo e Simone Corvaglia, che si ferma al primo turno contro la squadra Casertana. La squadra del Kumite Giovanile era composta da Matteo Risito, Fadel Ndir, Alan Zecchino, Benotto (in presto dallo Shingitai Pisa) e Di Nardo (in prestito dallo Sporttarget): vittoria schiacciante al primo turno per 5-0, ma la corsa si è arrestata contro i campani per 3-1, senza possibilità di ripescaggio. Un grande applauso, quindi, a tutti gli atleti per l’impegno, la determinazione e lo spirito di squadra dimostrati. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero di telefono 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.