Campolmi, impianto fotovoltaico per risparmiare energia

PRATO – Via libera della giunta all’installazione di un impianto fotovoltaico e di sostituzione delle pellicole oscuranti per l’efficientamento energetico del polo culturale Campolmi, che ospita la biblioteca Lazzerini e il Museo del Tessuto, su proposta dell’assessore alle politiche energetiche Valerio Barberis. L’importo investito per la realizzazione di questo progetto è di 210 mila euro, finanziati attraverso il Prrr. L’intervento prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della biblioteca e la sostituzione di vecchie pellicole deteriorate con nuove pellicole a protezione solare su parte degli infissi del corridoio del primo piano della struttura. L’obiettivo è di ridurre i consumi elettrici e migliorare il comfort ambientale: “Questa amministrazione prosegue con l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e storico-monumentali, in accordo con la Soprintendenza ai Beni artistici e architettonici – spiega l’assessore Barberis – Questi interventi, oltre a determinare un beneficio ambientale, generano un cambiamento nell’approccio al modo di costruire e abitare”. L’impianto fotovoltaico, da 48 kw, produrrà 51mila kw/h annui, pari ad un risparmio del 13% dei consumi elettrici per il riscaldamento e il condizionamento del Polo Campolmi e 20 tonnellate di anidride carbonicca in meno rilasciate in atmosfera.