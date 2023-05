Cap continua il proprio sviluppo e inaugura una nuova agenzia di viaggi a Firenze

FIRENZE – Il quartiere di Novoli, a Firenze, festeggia una nuova apertura: si tratta della nuova agenzia di viaggio Capviaggi, in viale Guidoni 93/H proprio davanti al Mercato ortofrutticolo. Una zona molto trafficata, che la “Cap Società Cooperativa – si legge in una nota – ha scelto per inaugurare il suo nuovo punto vendita, il […]

FIRENZE – Il quartiere di Novoli, a Firenze, festeggia una nuova apertura: si tratta della nuova agenzia di viaggio Capviaggi, in viale Guidoni 93/H proprio davanti al Mercato ortofrutticolo. Una zona molto trafficata, che la “Cap Società Cooperativa – si legge in una nota – ha scelto per inaugurare il suo nuovo punto vendita, il secondo in territorio fiorentino dopo quello ormai storico di Largo Alinari”. “Siamo molto felici di poter inaugurare questa nuova agenzia – spiega il direttore dell’area turistica Luca Chiti – e di farlo in viale Guidoni, una zona da cui provengono tanti dei nostri clienti del territorio fiorentino. Confidiamo che questa agenzia possa diventare un punto di riferimento anche per tutti i comuni limitrofi e per tutte le persone che lavorano a Firenze”.

L’agenzia di viale Guidoni che ha tagliato il nastro proprio ieri, giovedì 4 maggio, sarà aperta al pubblico già da oggi, venerdì 5 maggio, e si potranno prenotare tutti i viaggi del catalogo Capviaggi. Un nuovo investimento per Cap che continua a crescere sull’onda della ripresa del mercato turistico. “Stiamo vivendo un momento di vera ripresa del settore – prosegue Chiti – dopo tutte le difficoltà dovute prima alla crisi pandemica poi al conflitto tra Russia ed Ucraina. Il 2023 si presenta davvero come un anno di rilancio e sul quale si potranno fare finalmente paragoni con i dati pre-pandemici”. Una prospettiva positiva che va in scia ad una seconda parte di 2022 già su livelli piuttosto soddisfacenti.

Ma gli investimenti proseguono anche per quanto concerne il rinnovo del parco mezzi: insieme ai nuovi locali commerciali, Cap ha presentato un nuovo autobus Mercedes Sprinter da 20 posti (in foto), una novità per la cooperativa pratese che nei suoi 78 anni di storia ha sempre lavorato con bus da 50 posti. La scelta di variare l’offerta tecnica nasce dalla domanda sempre più variegata della clientela. Il rapporto con i clienti. In occasione dell’evento inaugurale, Cap ha voluto dedicare un momento anche ai propri clienti, premiando coloro i quali negli ultimi anni hanno viaggiato più frequentemente con Capviaggi. “Abbiamo un rapporto speciale con i nostri clienti, – spiega la responsabile delle agenzie Federica Papi – li conosciamo per nome e abbiamo scelto di premiare un gruppo di viaggiatori che in questi anni, anche nelle difficoltà, hanno scelto di darci fiducia e di partire con noi alla scoperta del mondo”.