Carabinieri: arrestato a Firenze un uomo per detenzione a fini di spaccio di droga

CAMPI BISENZIO – Un uomo di 37 anni di origine senegalese è stato arrestato la notte scorsa, mentre un suo coetaneo tunisino è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I due uomini sono stati ritenuti, in due diverse e distinte occasioni, responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo d’iniziativa nell’area delle “Scalette” prospiciente alla stazione ferroviaria, i Carabinieri si sono insospettiti per la presenza del giovane, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, mostratosi sin da subito restio al controllo, si è dichiarato sprovvisto dei documenti, è stato con non poca difficoltà condotto presso la Stazione dei Carabinieri Firenze Santa Maria Novella, dove è stato sorpreso in possesso di un’ingente somma di denaro.

I controlli nell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire nella sua disponibilità, oltre a 17 dosi di crack pronte per lo smercio, tutto l’occorrente per la preparazione della sostanza stupefacente e un’ulteriore e ingente somma di denaro, ammontante a circa 2.500 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato così tratto in arresto condotto nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri Firenze Santa Maria Novella in attesa del giudizio che sarà celebrato nella mattinata odierna. Del medesimo reato invece dovrà rispondere anche il 37enne tunisino che, invece, alla vista dei militari impegnati in un servizio nell’area dell’Arco di San Pierino, ha tentato di allontanarsi, cercando di sfuggire all’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Prontamente raggiunto il soggetto, i Carabinieri lo hanno sorpreso in possesso di 10 grammi di hashish e di varie banconote di diversa valuta, sintomo di un’attività di spaccio rivolta anche a turisti stranieri presenti nel capoluogo. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e rilasciato.