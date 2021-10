Carbinieri: denunciate tre persone per furto a Campi Bisenzio. Due sono minorenni

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Signa, nel pomeriggio di ieri, durante una serie di controlli sul territorio, hanno denunciato in stato di libertà tre persone: due minori italiani di 15 anni, entrambe studentesse, e un cittadino extracomunitario di 37 anni, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine. Tutti e tre in momenti diversi hanno tentato infatti di impossessarsi rispettivamente di cosmetici (per un valore di 75 euro) e capi di abbigliamento (per un valore di 396 euro) in un centro commerciale della zona. Sperando di passare inosservati, si sono introdotti all’interno dei negozi, con la scusa di visionare la merce in esposizione e fingere un eventuale acquisto, quindi hanno provato a distrarre i commessi addetti alla vendita e, approfittando, di un attimo di disattenzione, hanno rubato alcuni prodotti che hanno nascosto rispettivamente all’interno di uno zainetto e dentro una busta del negozio.

La loro speranza era che il “trucchetto” di occultare gli oggetti fosse passato inosservato ai responsabili alla sicurezza presenti all’interno dei negozi. Ad avvisare il 112 è stato lo stesso personale addetto alla vendita che ha fermato i tre, unitamente ai Carabinieri arrivati tempestivamente sul posto. La refurtiva recuperata è stata restituita ai rispettivi proprietari. Le due minorenni sono state deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato, il 37enne per tentato furto.