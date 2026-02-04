Carmignani (Pd): “Campi Bisenzio non può permettersi di perdere la tramvia. Non resteremo a guardare”

CAMPI BISENZIO – “Non resteremo a guardare l’evolversi degli eventi”: a dirlo è il segretario del Pd campigiano, Alessandro Carmignani, in materia di tramvia. “Faremo la nostra parte, – aggiunge – attivando un dialogo politico a tutti i livelli istituzionali affinché Campi Bisenzio non corra il rischio di perdere la più grande opera pubblica mai realizzata sul nostro territorio. La città non se lo può permettere. Ricordiamo che quando è stata data copertura con i fondi del Pnrr, anche il Ministero aveva ritenuto congrui i tempi di realizzazione dell’opera: tempi che, allora, c’erano tutti. Oggi non si può tornare indietro ma aver perso anche tempo in incomprensibili varianti non ha aiutato. Senza entrare in polemica, riteniamo però che nessuno possa sottrarsi alle proprie responsabilità. Chi amministra oggi deve battersi con determinazione affinché la tramvia arrivi nel centro di Campi, come previsto. In caso contrario, questa fase verrà ricordata come un’occasione storica mancata e chi non avrà fatto la propria parte ne porterà la responsabilità politica”.