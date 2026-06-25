“Carmignano estate 2026”: le notti letterarie e archeologiche, i festival, il cabaret di Maria Pia Timo e l’omaggio a Battiato

CARMIGNANO – Il cabaret di Maria Pia Timo, la musica di Franco Battiato, le notti letterarie e archeologiche, i festival, il cinema nel parco e sotto le stelle, i libri: esplode l’estate a Carmignano, con un cartellone che per due mesi occuperà serate e luoghi simboli. E come sempre ampia varietà di generi, per tutti […]

CARMIGNANO – Il cabaret di Maria Pia Timo, la musica di Franco Battiato, le notti letterarie e archeologiche, i festival, il cinema nel parco e sotto le stelle, i libri: esplode l’estate a Carmignano, con un cartellone che per due mesi occuperà serate e luoghi simboli. E come sempre ampia varietà di generi, per tutti i gusti e tutti i palati artistici e culturali, dal più puro intrattenimento a occasioni più ricercate e raffinate.

Un cartellone che, secondo tradizione, parte subito dopo la fiera di Comeana e rispetta una caratteristica di ogni Carmignano Estate: la poliedricità e la diffusione nel territorio. Un tratto distintivo, sottolineato nella presentazione, dal sindaco Edoardo Prestanti e dall’assessore alla cultura Maria Cristina Monni: “E’ un programma di gran livello, aperto a tutti, inclusivo, distribuito nel nostro invidiabile paesaggio e nelle frazioni, che ancora una volta esalta e promuove il nostro territorio, il suo ambiente e i suo ambienti”. Il tutto accompagnato da un altro tratto, ormai consueto, dell’estate carmignanese: un cartellone anche questa volta “fatto in casa”, come aggiunge Monni, “costruito tutto con gli uffici comunali, in primis l’ufficio cultura, che ringrazio per lo sforzo compiuto e l’impegno profuso”. E in più, altro tratto consueto: gli eventi sono praticamente tutti gratuiti, a ingresso libero.

Tra gli eventi spiccano EncicloPia della comica e cabarettista Maria Pia Timo, direttamente da Zelig, in piazza Matteotti a Carmignano (giovedì 23 luglio alle 21.15); l’omaggio a Franco Battiato, con la cover band Battito Battiato, al parco museo di Seano (giovedì 30 luglio alle 21.15); l’opera lirica con “La Traviata” (martedì 14 luglio) sulla scalinata della Villa di Artimino; i festival: il Festival delle Colline, alla Rocca di Carmignano, con Dduje paravise, alla riscoperta del repertorio della canzone napoletana con Gnut & D’Alessandro (venerdì 17 luglio alle 19,45); il sesto Festival toscano del saxofono, dal 19 al 25 luglio, a Bacchereto. Sotto il segno della musica anche La notte trap, in piazza Matteotti a Carmignano (giovedì 16 luglio alle 21.15), con il giovane New Icon.

Poi “Le notti dei racconti per i bambini”, tutti i martedì di luglio (7, 14, 21, 28) alla biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi” di Seano; “Le notti dell’archeologia”, con le attività per famiglie al museo archeologico di Artimino, l’attesa Pietramarina sotto le stelle e le aperture notturne straordinarie ogni giovedì dal 9 luglio al 31 agosto (dalle 20 alle 23); le serate al fresco di luglio e agosto, a Bacchereto, con “Estate in cava”; Luglio al parco museo con spettacoli per bambini, le serate di lettura libera e le lezioni di fitness leggero a tempo di musica; l’enogastronomia con “Le notti del vino”, alla Rocca di Carmignano (alle 21.15), giovedì 31 luglio e venerdì 1 e sabato 2 agosto. E ancora, il teatro: in piazza Matteotti, con i match d’improvvisazione teatrale (13 luglio, alle 21,15); a Comeana, in piazza Battisti, con Firenze popolare (Festa sull’aia), il musical in vernacolo fiorentino della compagnia Il Chiodo Fisso (mercoledì 15 luglio, alle 21.15)

Particolare attenzione è dedicata anche all’editoria e non solo, con una sofisticata rassegna di incontri culturali: la serata: del “Libero pensiero”, al parco museo di Seano, dedicata a San Francesco D’Assisi (giovedì 16 luglio alle 21.15); le serate con i libri: nel giardino dell’Agrifoglio (palazzo comunale), con “La provincia dei pratesi” (martedì 28 luglio alle 21.15); al parco museo di Seano, con i tre appuntamenti curati da Inquadrature Perfette: “La trilogia di Star War” (lunedì 20 luglio alle 21.15); “Anime Interstellari” (lunedì 27 luglio alle 21.15); “Intorno al cinema” di Guido Gozzano e “Il cinema farà da sé” di Giuseppe Prezzolini, con proiezione del docu-film “La vita delle farfalle” (martedì 11 agosto alle 21.15). E a proposito di film, non c’è Carmignano Estate senza Il cinema al parco, dal 3 al 26 agosto.