“Carmignano Estate”, in arrivo un fine settimana con “Le notti del vino”

CARMIGNANO – Dopo il successo dello spettacolo con Maria Pia Timo, il prossimo fine settimana, a chiusura del cartellone di luglio e in apertura di quello d’agosto di “Carmignano Estate 2026”, alla Rocca, per tre sere, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, si stagliano “Le notti del vino”: un appuntamento classico, a cura dell’Associazione nazionale Città del Vino, di cui Carmignano detiene la presidenza regionale, promosso dalla Pro loco, che racchiude in sé storia, tradizione, cultura e spirito dei luoghi. Degustazioni con il sommelier Stefano Tascini e con le “Nove eccellenze” del vin santo di Carmignano, ma anche osservazione delle stelle con l’Associazione astrofili di Firenze, laboratori per bambini, percorsi enogastronomici, e naturalmente musica, tanta musica. Notti che sono anche quelle di giovedì 30 luglio, a opera della Casa del popolo, alla cava di Bacchereto, con Il Clan in concerto e il tributo ai Nomadi; o come quelle dell’archeologia, sempre giovedì 30 luglio, con “Gli Etruschi che incontrano i Greci” al museo archeologico di Artimino, in un gioco interattivo per bambini dai 7 anni (prenotazioni al numero 055 8718124; parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it); giovedì 30, invece, a fare festa saranno le musiche di Franco Battiato con “Battito Battiato”.