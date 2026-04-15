Carmignano, l’affondo dell’amministrazione comunale: “Non c’è consumo di suolo, i numeri parlano chiaro”

CARMIGNANO – “Non c’è nessun aumento nel consumo di suolo”, in estrema sintesi la risposta del Comune alla presa di posizione dei consiglieri di opposizione circa una presunta crescita urbanistica di Carmignano e del suo territorio. I dati Ispra: nell’arco di più di tre lustri, dal 2006 al 2023, si è passati da una superficie di 417,69 a 426,99 ettari di suolo consumato, con un aumento di 9,3 ettari, che in termini percentuali corrisponde allo 0,24%, da 10,87% a 11,11%, a fronte di un incremento percentuale della popolazione del 12,6%, cresciuta di 1.637 unità, da 12.986 (2006) a 14.623 (2023) abitanti. “Il consumo zero di suolo – dice il sindaco Edoardo Prestanti – è un fatto, non un’opinione. Difficile con questi numeri affermare il contrario, se non per cattiva volontà”. Di più: Carmignano ha una densità abitativa di 380,51 abitanti per kmq, contro i 2.016,61 di Prato, i 1.654,83 di Poggio a Caiano o i 1.005, 79 di Signa.

“Negli ultimi dieci anni – dicono dal Comune – è stato dato il via libera a una sola lottizzazione, peraltro già prevista nei precedenti Piani urbanistici, con volumetrie inferiori a quelle inizialmente contemplate. Rispetto al piano vigente, sui singoli interventi, c’è sempre stato un approccio di riduzione dei volumi. Inoltre, non è stato adottato, né previsto, alcun intervento nel territorio aperto, solo interventi in aree già urbanizzate. Il Piano strutturale, di cui è in corso l’iter d’adozione, sarà il primo Piano, nella storia di Carmignano, a zero consumo di suolo e volumi zero”.

Per quanto concerne la lottizzazione di Comeana, dal Comune aggiungono: “L’intervento previsto per Comeana, lungo via Macia, è un Puc (Progetto unitario convenzionato), previsto dal Regolamento urbanistico con la variante approvata nel 2021, per la costruzione di sei unità immobiliari unifamiliari, per una superficie lorda di 1.200 metri quadrati, comprendente opere pubbliche a carico dei proponenti (la nuova viabilità completa di illuminazione tra via Macia e via Le Corti; la rotatoria tra via Macia, via Poggiorsoli e la nuova strada; il percorso pedonale alberato, attrezzato per la sosta biciclette e marciapiedi lungo via Macia; la fognatura lungo la nuova viabilità e il collegamento alla rete esistente; un parcheggio pubblico) e la cessione gratuita di un’area da destinare a giardino pubblico. I progetti delle opere di urbanizzazione e degli interventi di edificazione residenziale saranno esaminati dalla Commissione edilizia comunale, nella prossima seduta di giovedì 16 aprile”. “Come si vede – conclude Prestanti – si tratta tutt’altro che di un progetto invasivo, con importanti opere pubbliche, per una spesa attorno ai 370 mila euro, a totale carico di chi realizza il progetto. Il Piano strutturale, che stiamo adottando, prevede suolo zero e volumi zero. Se l’opposizione non fa propaganda, ed ha davvero amore per il territorio, lo voti, quando sarà adottato”.