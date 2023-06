“Carraia in Festa” per un mese tra gastronomia e incontri culturali

CALENZANO – Si svolgerà dal 30 giugno al 30 luglio “Carraia in Festa”, festival estivo con gastronomia e animazione che avrà luogo nell’area feste dietro il campo sportivo di Carraia. La Festa, patrocinata dal Comune di Calenzano, nasce come in passato dalla collaborazione delle associazioni locali, per autofinanziarsi e offrire un’occasione serale di socialità e di […]

CALENZANO – Si svolgerà dal 30 giugno al 30 luglio “Carraia in Festa”, festival estivo con gastronomia e animazione che avrà luogo nell’area feste dietro il campo sportivo di Carraia. La Festa, patrocinata dal Comune di Calenzano, nasce come in passato dalla collaborazione delle associazioni locali, per autofinanziarsi e offrire un’occasione serale di socialità e di ristoro dal caldo estivo alla comunità, ma in un nuovo formato: il Circolo Arci di Carraia si occuperà del ristorante-pizzeria “Fresco d’Estate”, la Polisportiva Carraia del ristorante di pesce “Il Pesciolino”, AlbaCarraia gestirà aperitivi, bar e birreria, la Misericordia di Carraia tornerà con i suoi dolci, Sale in Zucca con la libreria e Caritas con la pesca di beneficenza; una parte del ricavato della Festa sarà devoluto a sostegno delle persone e delle comunità colpite dalla recente alluvione in Emilia-Romagna. Il programma di eventi sarà ricco e variegato e sempre a ingresso libero, cominciando il venerdì e il sabato con concerti e musica live, per proseguire domenica e martedì con il ballo liscio e i lunedì dedicati alla tombola, il mercoledì sarà dedicato per la prima volta al cinema analogico all’aperto, e il giovedì agli spettacoli dal vivo; non mancheranno le serate eccezionali e gli eventi aggiuntivi, come l’incontro con Marco Vichi, la serata con l’amministrazione comunale e i due approfondimenti pomeridiani organizzati da Spi Cgil Calenzano.