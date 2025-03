Carta, tovaglie e sapone: donati alla Misericordia di Campi, sono a disposizione dei cittadini. Ecco come fare

CAMPI BISENZIO – Solidarietà che si rinnova. E’ quella della Lucart Group di Altopascio che, tramite il site manager del logistic center, Sebastiano Pasquini, ha donato alla Misericordia di Campi Bisenzio un furgone carico di prodotti per la pulizia: bobine di carta, tovaglie in rotolo, sapone per dispencer usa e getta, asciugamani a secco usa […]

CAMPI BISENZIO – Solidarietà che si rinnova. E’ quella della Lucart Group di Altopascio che, tramite il site manager del logistic center, Sebastiano Pasquini, ha donato alla Misericordia di Campi Bisenzio un furgone carico di prodotti per la pulizia: bobine di carta, tovaglie in rotolo, sapone per dispencer usa e getta, asciugamani a secco usa e getta per dispencer, salviette e panni a uso pulizia. “Si tratta di un’azienda – sottolinea il Provveditore Cristiano Biancalani – che si era già distinta con una consistente donazione di materiale per la pulizia in occasione dell’alluvione del novembre 2023 e che era stata distribuito a tanti cittadini. La ringrazio sentitamente per essersi ricordata del sottoscritto e dei campigiani nuovamente colpiti dagli ultimi, importanti allagamenti”. Chiunque avesse bisogno di questi materiali, può recarsi presso la nostra sede di via Saffi 3/d a partire da oggi, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.

“Esprimo un pensiero di ringraziamento – ha aggiunto Biancalani – a tutti i fratelli e le sorelle della Misericordia, che a vario titolo e mansioni si sono adoperati con vero spirito di servizio nell’espletamento delle operazioni di Protezione civile in aiuto alla cittadinanza nell’ulimo fine settimana, sia in strada che alla palestra Matteucci in supporto agli sfollati, in collaborazione con il Sistema di Protezione civile comunale”.