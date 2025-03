Cartellone di eventi per il settimo centenario della conquista del Castello

SIGNA – “Non una vuota rievocazione, non solo un momento di approfondimento storico, ma un modo per parlare e valorizzare la pace, riscoprire il sogno europeo e riaffermare i valori della nostra tradizione proprio oggi, quando si parla unicamente di distruzione, nuove divisioni e frammentazioni”. Si è espresso così stamani il sindaco Giampiero Fossi presentando […]

SIGNA – “Non una vuota rievocazione, non solo un momento di approfondimento storico, ma un modo per parlare e valorizzare la pace, riscoprire il sogno europeo e riaffermare i valori della nostra tradizione proprio oggi, quando si parla unicamente di distruzione, nuove divisioni e frammentazioni”. Si è espresso così stamani il sindaco Giampiero Fossi presentando il calendario degli eventi promosso dall’amministrazione comunale, con il contributo di molte associazioni locali, per onorare il settimo centenario della conquista del Castello di Signa da parte di Castruccio degli Antelminelli e riportare in luce il particolare periodo storico quando Signa fu un avamposto lucchese in terra fiorentina. Presenti anche i consiglieri comunali Massimo Campigli in rappresentanza di “Vivere Castello”, e Simone Borri, in rappresentanza dell’associazione “Capriccio Armonico”, Lorenzo Gori, presidente del Corteo Storico, Carlo Pezzetti e Vito Gentile, rispettivamente vicepresidente e segretario della Pro Loco, e l’artista Simonetta Fontani.

“Per tornare con la mente a 700 anni fa quando Castruccio, volendo attaccare Firenze, scelse Signa come avamposto per porre il suo quartier generale, – ha continuato Fossi – abbiamo promosso un ricco cartellone di eventi, che oggi, nella bozza di massima del programma delineato, conta già oltre venti diversi appuntamenti, che si terranno a partire da oggi con l’offerta al cero votivo alla Santa Vergine di marzo, in memoria della vittoria contro l’oste milanese, fino al prossimo mese di settembre quando si terrà la solenne commemorazione dell’ingresso di Castruccio Castracani a Signa”.

Tra gli eventi spiccano l’inaugurazione del centro studi medievali presso il Palagetto e, soprattutto, la ribattitura del “Castruccino” la moneta raffigurante il volto dell’imperatore Ottone che sarà affidata alla Zecca di Lucca (in programma sabato 21 giugno). Ma è previsto anche il Palio straordinario degli arcieri, dedicato a Castruccio, con il palio dipinto dall’artista Simonetta Fontani, l’incoronazione del Marzocco, alla presenza del maestro orafo Paolo Penko, la Festa medievale, conferenze, momenti musicali, un concorso di pittura estemporanea e una Santa Messa in ricordo dei caduti civili e militari del 1325. “Si tratta di un programma ancora in divenire – ha concluso Fossi – che sarà arricchito nel corso delle prossime settimane. Il Comune di Lucca sarà l’ospite d’onore in occasione della Processione per la festa della Beata, mentre la nostra amministrazione parteciperà alle iniziative sul Volto Santo e alla commemorazione della battaglia di Altopascio”.