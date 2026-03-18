Casa: approvato un nuovo regolamento per gli alloggi pubblici

SESTO FIORENTINO – È in vigore da alcune settimane il nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi Erp del Comune di Sesto Fiorentino. Le modifiche, approvate dal Consiglio comunale nella seduta di fine febbraio, recepiscono alcune novità normative, oltre a dare attuazione alla sentenza della Corta Costituzionale che, lo scorso gennaio, ha dichiarato incostituzionale l’attribuzione di punteggi basati sull’anzianità di residenza nel Comune in cui si è presentata la domanda e reso necessario l’aggiornamento delle graduatorie vigenti. “Tra le novità più significative di questo testo – precisa l’assessore alla casa Massimo Labanca – c’è senza dubbio il fatto che si tratta di un lavoro condiviso con i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Signa e Vaglia. Abbiamo scelto di darci le stesse regole e gli stessi criteri per l’accesso agli alloggi Erp, garantendo uniformità di applicazione su una vasta porzione dell’area metropolitana”.

Gli alloggi Erp presenti anche 20 alloggi Ers di Casa Spa e 70 alloggi Erp di proprietà del Comune di Firenze. E la pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi Erp è prevista per il prossimo autunno. Tra le altre novità alcune che riguardano i cittadini stranieri. “Oltre a questo – aggiunge l’assessore Labanca – all’articolo 10 è stata aggiunta per i cittadini stranieri la possibilità di partecipare quando si è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di asilo politico. È un caso molto particolare che fino ad oggi non era disciplinato in maniera specifica. Questa modifica risponde anche al dovere costituzionale di protezione per le persone con lo status di rifugiati, in fuga da guerre, violenze e persecuzioni. Molto importante, infine, è la modifica dell’articolo 31 riguardante la decadenza dall’assegnazione: la nuova legge regionale impone, infatti, di tenere conto delle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del nucleo familiare”.