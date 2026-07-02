Casa: il Comune mette a disposizione 380mila euro per i contributi affitto

SESTO FIORENTINO – È di 380mila euro il fondo messo a disposizione dal Comune per il contributo affitti. Le risorse, esclusivamente comunali, sono state stanziate con la variazione di bilancio approvata nella seduta di martedì 30 giugno. Grazie a questo fondo saranno 235 le famiglie famiglie sestesi che riceveranno il contributo, alla luce del bando che si è chiuso nelle scorse settimane e che ha confermato l’importanza di questa misura. Lo scorso anno le famiglie ammesse erano state 262. Per il quarto anno consecutivo le risorse comunali andranno a coprire anche la parte dei fondi statali azzerati dal Governo. “Ancora una volta il nostro Comune è chiamato a porre rimedio ai problemi creati da Meloni e dal suo governo che tra i primi provvedimenti, nel 2022, azzerò i fondi nazionali per il contributo affitti – afferma l’assessore al bilancio Antonio Bindi – Anno dopo anno, il nostro comune ha provveduto con risorse proprie, andando incontro ai bisogni e alle necessità di decine e decine di famiglie sestesi. Anche per il 2026 saranno le risorse comunali a garantire la copertura di tutte le richieste, confermando lo stesso stanziamento pro capite degli altri anni”.