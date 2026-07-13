Case della Memoria, Adriano Rigoli e Marco Capaccioli rieletti presidente e vicepresidente

FIRENZE – Adriano Rigoli e Marco Capaccioli sono stati rieletti presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione del nuovo consiglio direttivo, insediatosi dopo le recenti elezioni che hanno dato vita a un organismo rappresentativo, per la prima volta, dell’intera dimensione nazionale della rete associativa. Erano presenti tutti […]

FIRENZE – Adriano Rigoli e Marco Capaccioli sono stati rieletti presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione del nuovo consiglio direttivo, insediatosi dopo le recenti elezioni che hanno dato vita a un organismo rappresentativo, per la prima volta, dell’intera dimensione nazionale della rete associativa. Erano presenti tutti e nove i consiglieri eletti, espressione dei diversi territori italiani nei quali l’associazione è attiva: Ivana Mulatero del Museo Mallé di Dronero (Cn), Matteo Guidolin del Comune di Riese Pio X e della Fondazione Giuseppe Sarto (Tv), Laila Tentoni della Fondazione Casa Artusi di Forlimpopoli (Fc), Adriano Rigoli delle Case Firenzuola, Sassetti e Lorenzo Bartolini di Vaiano (Prato), Marco Capaccioli di Casa Guidi a Firenze, Sergio La Porta del Laboratorio per Affresco “Elena e Leonetto Tintori” (Prato), Giovanni Martines Augusti della Casa Museo Gino Augusti 900 di Trecastelli (An), Domenico Iacovone di Palazzo Iacovone a Poggio Sannita (Is) e Francesco Piazza della Fondazione Raffaello Piraino di Palermo. Nel corso della seduta, il consiglio direttivo ha proceduto all’elezione delle cariche per il quadriennio 2026-2030. Adriano Rigoli è stato confermato presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, così come Marco Capaccioli mantiene il ruolo di vicepresidente, mentre Sergio La Porta ricoprirà il ruolo di segretario.

Il consiglio si è quindi confrontato sulle iniziative che caratterizzeranno l’attività dell’Associazione nei prossimi anni. Tra i primi appuntamenti in calendario ecco gli International House Museums Days (IHMD), in programma il 3 e 4 aprile 2027, iniziativa internazionale che per il terzo anno coinvolgerà le case museo di tutto il mondo. Sono stati inoltre avviati i lavori su nuovi progetti dedicati alla valorizzazione delle Case della Memoria in Piemonte e in Sicilia. “Questo primo consiglio direttivo segna l’avvio di una nuova fase della nostra associazione, – ha detto Rigoli – abbiamo una squadra che rappresenta realmente il Paese e che porta competenze, esperienze e sensibilità differenti. Il nostro obiettivo sarà consolidare la rete nazionale, sostenere le Case della Memoria nei territori e sviluppare nuovi progetti capaci di valorizzare il patrimonio culturale che custodiscono, rafforzando anche le relazioni internazionali”. “La partecipazione emersa durante questa prima riunione conferma la vitalità della nostra rete, – aggiunge Capaccioli – le Case della Memoria sono sempre più riconosciute come luoghi di cultura, educazione e sviluppo turistico. Nei prossimi quattro anni lavoreremo per mettere in rete esperienze, professionalità e buone pratiche, offrendo nuove opportunità ai territori e alle istituzioni che condividono la nostra visione”. Per definire nel dettaglio le attività del nuovo mandato, il presidente convocherà alla fine di agosto una riunione programmatica allargata ai coordinatori regionali e ai consulenti onorari dell’associazione. L’incontro servirà a condividere gli obiettivi strategici del quadriennio e a coordinare le iniziative che interesseranno l’intera rete nazionale delle Case della Memoria.