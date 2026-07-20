Casi di scabbia. FdI: “Occorre un rapido chiarimento da parte di tutti i soggetti coinvolti”

SESTO FIORENTINO – Preoccupazione da parte di Fratelli d’Italia per i 14 casi di scabbia registrati all’interno della Rsa Villa Solaria, struttura di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino e gestita da una cooperativa. FdI richiede “un rapido e approfondito chiarimento da parte di tutti i soggetti coinvolti” e “si è immediatamente attivata sul piano […]

SESTO FIORENTINO – Preoccupazione da parte di Fratelli d’Italia per i 14 casi di scabbia registrati all’interno della Rsa Villa Solaria, struttura di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino e gestita da una cooperativa. FdI richiede “un rapido e approfondito chiarimento da parte di tutti i soggetti coinvolti” e “si è immediatamente attivata sul piano istituzionale per fare piena luce sull’accaduto e verificare se le procedure previste siano state applicate con la necessaria tempestività”.Il consigliere regionale Claudio Gemelli ha presentato un’interrogazione affinché, attraverso la Asl Toscana Centro, “vengano accertate le cause che hanno determinato il focolaio, le modalità con cui si è sviluppato e i tempi intercorsi tra l’individuazione dei primi casi e l’attivazione delle misure di profilassi e contenimento”.

“La presenza di numerosi casi all’interno di una struttura che accoglie persone anziane e particolarmente fragili pone interrogativi che meritano risposte precise e trasparenti. – si legge nella nota di FdI – È indispensabile comprendere se vi siano state criticità organizzative o ritardi negli interventi e se tutte le procedure sanitarie previste siano state correttamente attuate. Riteniamo doveroso che Regione Toscana, Asl Toscana Centro, Comune di Sesto Fiorentino e soggetto gestore forniscano quanto prima un quadro completo della vicenda, nell’interesse degli ospiti, delle loro famiglie, degli operatori e dell’intera comunità sestese”. “In questa fase – conclude FdI – il nostro pensiero va anzitutto alle persone coinvolte. Agli ospiti della Rsa, ai loro familiari e agli operatori della struttura esprimiamo la nostra vicinanza, con l’auspicio che l’infestazione venga definitivamente superata e che tutti possano tornare al più presto alle normali condizioni di salute e serenità”.